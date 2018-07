Cornuts i pagar el beure: Fomento descarta acabar la Sagrera el 2020

"Volem ser realistes, el 2020 no estarà acabat, és irreal", com es conclou amb l'evolució de les obres, segons Saura, que ha destacat la bona sintonia entre les tres administracions en la reunió i ha defensat que l'actuació requereix reactivació, impuls, concòrdia i acord, però també realisme.

Ho ha dit en roda de premsa després d'una reunió del consell d'administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, la primera a la qual assisteix com a secretari d'Estat, amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.

El secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, ha descartat aquest dimarts que les obres de l'estació de la Sagrera de Barcelona acabin el 2020, com va anunciar a l'abril l'anterior Govern del PP, tot i que ha assegurat que fins llavors s'invertiran uns 500 milions d'euros.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal