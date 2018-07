Mireia Boya deixa pels terres Lluís Rabell per justificar la presó de Forcadell

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 20:30 h

Picabaralla a Twitter entre l'exdiputada de la CUP i l'exdiputat de 'Catalunya Sí que es Pot'

M.B| Picabaralla a Twitter entre l'exdiputada de la CUP Mireia Boya i l'exdiputat de 'Catalunya Sí que es Pot' Lluís Rabell, després que ell hagi carregat contra el cantautor i exdiputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, per haver recordat que tant ell com Joan Coscubiela van ensenyar el vot durant la votació per proclamar la República catalana al Parlament el 27 d'octubre de 2017. La votació es va fer de manera secreta per evitar conseqüències penals als diputats.

"Llach segueix abonat a la mentida. No hi ha cap conseqüència jurídica d'un vot en ple", ha escrit Rabell; a la qual cosa Boya ha contestat indignada: "Que no tenia cap conseqüència jurídica l'hi expliques a Carme Forcadell", ha dit, recordant els presos polítics i -en especial- l'aleshores presidenta del Parlament.Però Rabell ha insistit i, tot i admetre que la presó preventiva és "injusta", s'ha atrevit a dir que "els problemes judicials de Carme Forcadell tenen a veure amb la seva gestió com a presidenta del Parlament" i que "cap diputat ha hagut de patir per un vot emès en un ple". Això ha despertat encara més els retrets de Boya, que ha carregat contra ell per "justificar" l'empresonament de Forcadell i "oblidar" les exdiputades Marta Rovira i Anna Gabriel, ara a l'exili. "Que cínic i pocavergonya t'has tornat, estimat capellanet", ha sentenciat.