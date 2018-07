Primera reunió entre Torra i el Diplocat per la seva reactivació després del 155

Última actualització Dimecres, 25 de juliol de 2018 09:30 h

La formació de Govern i la retirada de l'article en van deixar sense efecte la liquidació

Redacció | El president de la Generalitat, Quim Torra, presidirà aquest dimecres la primera reunió del ple del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), després que el Govern decidís reactivar-lo després d'aixecar-se l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

En un comunicat, la Generalitat ha explicat que la reunió se celebrarà a les 17.00 hores al Palau de la Generalitat i també hi assistirà el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall.

La reunió servirà per explicar la situació per la qual ha passat el Diplocat durant els últims mesos, i Maragall relatarà la proposta estratègica que fa el Govern "per encarar la reactivació i posterior reobertura d'aquest òrgan publicoprivat, si el patronat ho creu convenient".

El Govern de Mariano Rajoy va impulsar a la fi de 2017 la liquidació del Diplocat com una de les mesures d'aplicació del 155 al·legant que era un organisme que promovia el procés independentista a l'estranger, quelcom que tant la direcció de l'ens com el llavors Govern cessat van negar, assegurant que en els seus actes tenien veu tant els sobiranistes com els no sobiranistes.



Sense efectes de liquidació

El 12 de juny, després de la formació del Govern i la retirada del 155, l'Executiu de Quim Torra va convocar el ple del patronat que dirigeix l'organisme i va deixar sense efectes" la liquidació del Diplocat.

El Govern ha sostingut que "malgrat l'inici del procés de liquidació, els seus òrgans van seguir actius ja que el consorci no va perdre en cap moment la seva personalitat jurídica", i ja ha començat a reobrir algunes delegacions de la Generalitat a l'estranger.

Després de la trobada, Torra, Maragall i el ple del Diplocat compareixeran davant els mitjans a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat.

