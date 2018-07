Barcelona s'enfronta a 48 hores sense taxis: Volen defensar la limitació de VTC

L'AMB, presidit per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va aprovar a la fi de juny el reglament que requereix una autorització prèvia metropolitana per prestar el servei de les llicències VTC, i ha lamentat la suspensió.

Representants de la Direcció general de Transport Terrestre del Ministeri de Foment es reuniran el mateix dimecres amb tècnics de l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB per abordar la situació de les llicències VTC.

Taxistes metropolitans inicialment havien convocat vaga per a aquest dimecres entre les 6.00 i les 18.00 hores, però finalment la van ampliar a 48 hores, com van acordar totes les organitzacions representatives del sector a l'àrea metropolitana.

A més de l'atur, han convocat una manifestació aquest dimecres a les 11.00 hores des d'Arc de Triomf fins a la Delegació del Govern central, i altres associacions de taxi espanyoles han cridat a traslladar-se a Barcelona per donar suport a la mobilització, i també a realitzar altres accions de suport, com la que han convocat a Madrid davant de la CNMC.

Associacions del taxi han convocat aquesta vaga per la suspensió del reglament per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després d'un recurs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i en contra del recurs que també va presentar el Ministeri de Foment.

