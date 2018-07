Portades: El Gobierno reconeix la seva extrema debilitat, celebra l''ABC'

25 de juliol de 2018, 11.28 h

PER QUÈ ESPANYA ENS ROBA?



Espanya ha viscut sempre de l'espoli i Catalunya n'ha sigut la principal perjudicada. Històricament està demostrada la confrontació i mala relació, per part dels imperialistes en base a la força de les armes i la diferencia numèrica. Per tal d'aconseguir que aquesta diferència no es decanti cap a la raó, els gobiernos espanyols han fet participes a les regions amb més necessitats i menys possibilitats, (de fets i de ganes) de les seves corrupteles, co... Llegir més