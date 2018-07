[Vídeo] Un grup de 15 neonazis intenta assaltar el casal 3 Voltes Rebel de Nou Barris

25 de juliol de 2018, 10.50 h

A part d'espontanis, cal assenyalar com funcionen els comandos ultres. Hi ha un grup d'informació, ultres "ocults", que recull els llocs on actuar, i àdhuc els numera i assenyala amb GPS. La informació és acurada i prové de fonts diverses, també policials, que es coordina i ofereix als comandos d'acció. Aquests estan formats per ultres "visibles", que com més va, més segurs es senten per la immunitat que els dona el sistema policial-judicial espanyol.



