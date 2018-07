Puigdemont: ''Sé que no trigaré 20 anys a trepitjar territori català''

En roda de premsa des de Berlín el dia que fa quatre mesos de la seva detenció a Alemanya, Puigdemont ha volgut agrair al poble alemany el tracte rebut.

"Vull agrair els advocats que han treballat en aquest cas, els representats polítics i socials que han volgut conèixer la situació i els qui han demanat una solució política", ha reblat Puigdemont.

Tanmateix, ha reiterat que, a partir d'ara, la seva voluntat és continuar treballant pel mandat popular de l'1-O, pels companys empresonats i perquè "es produeixi un retorn a la normalitat de tots plegats".

"No trigaré 20 anys a trepitjar territori català''

"No sé si trigaré 20 anys a trepitjar sòl espanyol, però sé que no trigaré 20 anys a trepitjar territori català". Així de contundent s'ha mostrat Puigdemont en ser preguntat per la seva situació judicial a Espanya, tot recordant que pot viatjar a Catalunya però "seria la part francesa".

En aquest sentit, ha assenyalat que amb el nou govern de Sánchez hi ha hagut un canvi de to en el diàleg però ara ha d'arribar el temps dels fets i per tant, deixar enrere els gestos. En aquest camí, ha dit, és necessari abordar les relacions entre Catalunya i Espanya i el dret d'autodeterminació.

"Volem que es respecti la voluntat d'un poble i el seu futur", ha sentenciat, tot afegint que "la Constitució espanyola no prohibeix el referèndum català".

D'altra banda, ha destacat la diferència entre la justícia espanyola i la internacional. "Ens hem posat sempre en mans de la justícia europea i hem rebut el que esperàvem: independència judicial", ha assegurat.