Absolt el policia acusat de pegar un cop de puny a un jove l'1-O a Lleida

La jutgessa no dona veracitat als fets

Redacció | El jutjat d'Instrucció 1 de Lleida ha absolt a l'agent de la Policia Nacional acusat de propinar un cop de puny en la mandíbula a un jove durant una càrrega policial l'1 d'octubre de 2017 en el col·legi electoral de la Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, segons hauria comunicat la Fiscalia de Lleida a Europa Press.

La jutgessa, que no dóna credibilitat a la versió del denunciant, ha estimat la petició de la Fiscalia, que considera que l'home podria haver incorregut en una infracció de l'article 36.4 de la Llei de Seguretat Ciutadana.



Aquesta, persegueix "els actes d'obstrucció que pretenguin impedir a qualsevol autoritat, empleat públic o corporació oficial l'exercici legítim de les seves funcions, el compliment o l'execució d'acords o resolucions administratives o judicials, sempre que es produeixin al marge dels procediments legalment establerts i no siguin constitutius de delicte", ha publicat aquest dimecres el diari 'Segre'.

La jutgessa ha remès còpia de les actuacions a la Delegació del Govern de Lleida per si hi hagués infracció de l'article 36.4 de la llei de seguretat ciutadana, que contempla multes d'entre 601 i 30.000 euros.



Judici sense testimonis

Per la seva banda, l'advocada del jove, Nùria París, ha assegurat que recorrerà la sentència absolutoria i ha explicat que en el judici no va haver-hi testimonis de part del jove, perquè hi havia molta gent i els seus amics estaven una mica allunyats d'ell.

El judici, que es va celebrar el 26 de juny i en el qual l'agent va declarar per videoconferència des de Sevilla, va anar el primer a Lleida per les càrregues policials contra votants del referèndum de l'1-O.

