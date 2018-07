Sant Cugat recorrerà la decisió del TSJC contra el veto a una estelada

Fortuny ha remarcat que l'Ajuntament sempre ha buscat mecanismes per poder tenir l'estelada en un lloc emblemàtic de la ciutat perquè compta amb "una majoria de veïns i veïnes que ho demanen", ha comentat l'alcaldessa. Amb tot, ha advertit que l'Ajuntament sempre ha acatat les decisions del jutge. L'origen de la polèmica és una denúncia que Societat Civil Catalana (SCC) va presentar després que el govern local instal·les una estelada a la plaça Lluís Millet de la població.

Així ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, Carmela Fortuny, que ha lamentat la postura del tribunal i ha considerat que ha fet una interpretació "molt restrictiva" dels fets. Fortuny ha afirmat que aquesta qüestió "s'està judicialitzant" a causa del context sociopolític actual i ha criticat que el tribunal no s'hagi estudiat "en profunditat" les al·legacions que va presentar el consistori.

