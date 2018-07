El PDeCAT exigeix resultats a Sánchez si vol el seu suport

Última actualització Dimecres, 25 de juliol de 2018 13:30 h

Els republicans esperaran a saber si PSOE i PP arriben a un pacte i també demanen al govern espanyol passar "de les paraules als fets"

Redacció | Els portaveus d'ERC, Joan Tardà, i del PDeCAT, Carles Campuzano, han afirmat que els seus partits no tenen decidit què votaran divendres en la sessió plenària al Congrés per aprovar el sostre de despesa (pas previ a l'elaboració del pressupost del 2019).

Per una banda, Campuzano ha afirmat que esperen que "passin coses" per decantar el seu vot. "El govern de Sánchez sap que l'estabilitat política depèn de què el diàleg doni resultats", ha manifestat al Congrés. I ha afegit que no hi pot haver "normalitat política" mentre hi hagi "presons provisionals injustificades i acusacions penals desorbitades".



En la mateixa línia s'ha expressat Tardà, que ha recordat que ja van demanar a Sánchez des de la tribuna que fes algun gest a través de la Fiscalia. "Sempre hem dit que un govern socialista sempre seria més dialogant però cal passar de les paraules als fets", ha reblat Tardà, que vol esperar a fixar posicions després de conèixer si PSOE i PP arriben a un pacte perquè els objectius de dèficit públic (o sostre de despesa) s'aprova al Congrés i al Senat (on el PP té majoria absoluta).



Ambdós representants han demanat al PSOE que inici un canvi legislatiu que eviti que el sostre de despesa hagi d'anar al Senat i s'hagi d'aprovar obligatòriament allà per poder ser vàlid.

