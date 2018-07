La Crida Nacional vira a l'esquerra

Última actualització Dimecres, 25 de juliol de 2018 16:30 h

L'exdiputat de 'Junts pel Si', Germà Bel, lloa el projecte de Puigdemont

M.B| L'exdiputat de 'Junts pel Si', Germà Bel, que sempre s'ha reivindicat d'esquerres, va unir-se el passat 17 de juliol a la Crida Nacional per la República del president exiliat Carles Puigdemont. "Crec que ara a Catalunya, per fer la República, és necessari un espai polític obert i transversal que transcendeixi la lògica estricta dels partits tradicionals", va escriure aleshores i -avui- ha tornat a lloar públicament el projecte.

Em vaig adherir a #CridaNacional pel intuitiu. Si esdevé partit a l'us, esborrat i au. Ara, llegint culs llogats d'aparell (Q mai han dit ni piu al jefe) fent tweets surrealistes, he caigut que m'hi vaig adherir xq vull espai polític sense culs llogats Q mai diguin ni piu al jefe — (((Germà Bel))) (@gebelque) 25 de juliol de 2018

Amb una publicació a Twitter, Bel s'ha referit a la convenció constituent que ha de decidir si la Crida Nacional per la República s’articula com a partit. "Em vaig adherir pel intuitiu. Si esdevé partit a l'ús, esborrat i au", ha escrit. Però, tot seguit, ha reivindicat la seva adhesió al moviment afirmant que "llegint culs llogats d'aparell (que mai han dit ni piu al jefe) fent tweets surrealistes, he caigut que m'hi vaig adherir perquè vull espai polític sense culs llogats que mai diguin ni piu al jefe".