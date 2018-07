El Gobierno escup sobre la mà estesa al diàleg de Puigdemont

Després de recordar que l'executiu central "s'està reunint amb tots els presidents autonòmics", entre ells Torra, la vicepresidenta ha indicat que Puigdemont "reconeix que hi ha una situació de diàleg que cal explorar i treballar per al benefici d'Espanya i de Catalunya".

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmat replicat textualment l'argumentació del Gobierno per a obviar l'oferta de Puigdemont. Cunillera l'ha descartat perquè creu que no pot assumir aquest rol: "L'interlocutor d'un govern és un altre govern, em sembla evident, i cadascú representem allò que representem". En aquest context, Cunillera ha demanat a Puigdemont i també als representants institucionals "col·laborar en ser capaços de construir un espai de convivència, de respecte". "Jo vull que, pensant diferent, siguem capaços de conviure en una societat on tots dos estiguem còmodes, i els que tinguin més responsabilitat hi han de posar més empenta i més ganes", ha assegurat. Tot plegat ho ha dit després de reunir-se, durant una mica més d'una hora, amb el president del Parlament, Roger Torrent, a la cambra catalana en la seva primera reunió oficial.