Nou Barris, l'únic districte barceloní sense llaç groc pel ''veto'' dels comuns

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU

25 de juliol de 2018, 22.30 h

25 de juliol de 2018, 22.30 h

EN ELS ESPAIS PÚBLICS ,, NO TENEN QUE HABER NI ESTELADES NI LLAÇOS GROCS ,,



UN ESPAI PÚBLIC EL SEU MANTANIMENT EL PAGAN TAN INDEPENDENTISTAS CON UNIONISTAS ..





LA VIA PUBLICA ES DE TOTS NOSTRA I DELS NOSTRES ENEMICS ENS AGRADIN O NO TENEN ELS SEUS DRETS No han de aguantar sels PROVOQUI



JA Que AMI ME PROVOCA VEURE PEGATINAS DE CIUTADANS EN LA VIA PUBLICA JO MATEIX ELIMINO



HO VEURE BANDERAS ESPANYOLES O DE ANDALUSIA Per lo tan es facil entendra

