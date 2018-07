[Vídeo] Taxistes en vaga terroritzen una família francesa que viatjava en Cabify

TABARNIA IS NOT CATALONIA AND ALBERT BOADELLA IS TABARNIA´S PRESIDENT QUERIDAS NAZIS: PONGO REPUBLICA CATALAN EN EL GPS Y ME SALE ELCARCEL DE LLEDONERS QUERIDAS NAZIS: PONGO REPUBLICA CATALAN EN EL GPS Y ME SALE ELCARCEL DE LLEDONERS

25 de juliol de 2018, 19.27 h



CUANDO ME REFIERO A TODOS ELLAS , QUE SERIA CASI EQUIVALENTE A TODAS ELLOS, NO ME REFIERO A LOS MARIQUITAS CAMARADAS MIOS NI A LAS PUTILLAS VICIOSOS DEL BURDEL DONDE TRABAJA MAMÁ. ME REFIERO A LAS TAXISTOS Y LOS FRANCESAS QUE EL NOTICIA DE MARRAS NOS CUENTA.



QUE QUEDE CLARO, PORQUE NO ME GUSTAN LOS AMBIGÜEDADES.