L'equip masculí viatge en primera classe mentre que les noies ho fan en classe turista

Redacció | Nova mostra de masclisme al món del futbol. En aquest cas, malauradament, el protagonista és el FC Barcelona, una entitat esportiva que s'autopromociona com "més que un club" i que fa bandera de la paraula "valors". Lamentable el tracta diferencial que ha fet a les jugadores de l'equip femení al viatge de pretemporada als Estats Units: ells en primera classe, elles amuntegades a la turista.

The FC Barcelona Tour to the USA is underway! Flight IB2881 just took off from Barcelona el Prat Airport, heading for Portland. pic.twitter.com/Ek7qvhZG5X — Barça Women (@BarcaWomen) 24 de juliol de 2018

There was a team captains' photo in Business Class, before the men assumed their Business Class seats & the women returned to their Economy Seats. pic.twitter.com/i96VtPIupD — Barça Women (@BarcaWomen) 24 de juliol de 2018

Yeah - the men's team is mostly players from the Barça B men's team, but the senior women's team gets Economy! pic.twitter.com/moy1x6tt1o — Barça Women (@BarcaWomen) 24 de juliol de 2018

El Barça jugarà als Estats units uns quants partits de pretemporada i, aquest cop, han viatjat els primers equips de la secció masculina i femenina. El viatge amb avió de Barcelona a Portland dura més de 14 hores. Ells han anat amb totes les comoditats que ofereix la primera classe. Elles no han tingut la mateixa sort i el seu bitllet era de classe turista, de seients més estrets i amb cap dels luxes i privilegis dels seus companys homes. Tal com ha denunciat el perfil Barça Women, es pot veure com primer algunes de les jugadores s'han fet una foto amb els jugadors a primera classe i després, com a plebees, han anat a cercar els seus seients estrets i amuntegades.