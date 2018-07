El directe!cat i l'indirecte.cat mai moriran, perviuran en el nou diari per a un nou país: LaRepública.cat

Última actualització Dimecres, 25 de juliol de 2018 22:15 h

Demà, 26 de juliol del 2018, donem el tret de sortida a La República. Un nou diari per un nou país.

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Després d'onze anys de fidelitat independentista el directe!cat ha decidit fer un pas endavant i constituir-se com el primer diari digital que llueix la República en la seva capçalera.

però, no morirà com tampoc els blocaire que durant tants anys ens han acompanyat. La República neix des de zero, però gaudirà d'una hemeroteca on recollir i recuperar tots el contingut de més d'una dècada d'informació i anàlisi.Els blocaires podran seguir escrivint a l'indirecte.cat fins a la seva integració, del que seran informats oportunament, i mantindrem el directe!cat com a hemeroteca de consulta fins a assegurar el seu trasllat al nou diari.Volem compartir amb vosaltres aquesta nova etapa, i ho farem regalant 10 entrades dobles per l'estrena de l'obra de teatre "El futbol és així" (de GAI)". Qualsevol lector que enllaci una notícia del nou diari de @LaRepublicaCat amb el hashtag #BenvingudaLaRepúblicaCAT participarà en el sorteig de 10 entrades doble per l'obra de teatre, "El Futbol És Així" (de GAI)" Els 100 primers a més tindran un premi extra, podran escollir entre una samarreta o un llibre del procés.