La Carta de Carme Forcadell i Dolors Bassa que van escriure a Directe!cat, ara LaRepública.cat

Tots els dies són iguals, les hores passen molt lentament, ens passem més de 15 hores tancades en una cel·la de vuit metres quadrats, en tot moment ens fan sentir que estem a la presó, les sensacions són de solitud i impotència. Les companyes no entenen per què estem tancades amb elles a la presó i ens ho pregunten perquè els ho expliquem. Hem establert bones relacions amb totes, i fins i tot molt bones amb algunes.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal