Bernat Pegueroles: “L’empresonament és un càstig a la família i a tot l’independentisme”

Carme Forcadell fa quatre mesos que està empresonada, primer a la presó d’Alcalá-Meco a Madrid i des del 4 de juliol a Catalunya, on va estar a la presó de Puig de les Basses a Figueres fins al seu trasllat al centre de El Catllar al Tarragonès.

ANNA SOLÉ SANS I ALBA GARCIA ÀVILA.- Publiquem aquesta entrevista amb el marit de l’expresidenta del Parlament, Bernat Pegueroles, que forma part del reportatge Cap dona en l’oblit: Per què no es parla de les preses polítiques i les exiliades? de Revista Mirall. Aquesta entrevista, i totes les que apareixen en aquest reportatge, es van fer durant els mesos de març a juny del 2018.

Quan la Carme Forcadell va marxar a Madrid a declarar, s’esperava entrar a la presó?



Vam portar una bossa amb roba. Vam carregar per si de cas. Quan va entrar la primera vegada, la companya de cel·la li va dir que el fardell de la roba de llit l’havien preparat al matí, abans que entrés. És tot una comèdia. Ja sabien que venia a dormir.

Creus que el fet que Marta Rovira decidís marxar a l’exili els va poder afectar?

Penso que no ha afectat això. Estava tot preparat. Estigués o no estigués la Marta Rovira.

Com està la Carme?

No té resposta aquesta pregunta. Està bé de salut, està ben cuidada però està tancada. Hi ha dies que està trista, hi ha dies que està més animada. Quan la vas a veure et fa bona cara però no sé si aguanta i quan marxem cau o encara continua com l’hem deixat. Però ella és forta.

