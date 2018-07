Serret: “No sé el temps que trigaré però sé que tornaré a Catalunya”

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

28 de juliol de 2018, 09.38 h









A la notícia de la Carme Forcadell hi he comentat que l'existència de presos polítics a l'etao ePPanyó és una vergonya tremenda. He oblidat de dir-hi que l'existència d'EXILIATS POLÍTICS també és una VERGONYA MAJÚSCULA.







Entre una cosa i altre, l'estat ePPanyó ja té motiu per avergvonyir-se de quelcom de més que de la PPandereta , els toros i la PPantoja.