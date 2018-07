El president i el conseller Comín regalen la imatge més emotiva del retorn de Puigdemont a Bèlgica

Aquest episodi ple de dolor, explicat dilluns passat pel directe!cat , és una mostra de la crueltat amb la qual l’Estat espanyol tracta els líders republicans que van fer efectiu el mandat democràtic del 27-S i de l’1-O. En Pere va decidir passar els seus últims dies a Bèlgica per així poder marxar amb tota la família unida, ja que si Toni Comín hagués trepitjat sòl català per a poder anar a l’enterrament del seu germà, hauria estat detingut i empresonat immediatament.Veiu la resta de la notícia a @larepublicaCAT

