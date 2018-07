La farsa de la neutralitat de l’espai públic de C’s al descobert

Amb l’invent fallit de Tabarnia, eina per segregar territorialment el país, ara la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas s’agafa a la “neutralitat” de l’espai públic per perseguir la simbologia independentista al més pur estil de Manuel Fraga quan digué allò de “la calle es mía”.

