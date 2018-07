Última actualització Dissabte, 28 de juliol de 2018 23:00 h

La Casa de la República dona la benvinguda al president legítim acompanyat dels consellers a l'exili

Gir important en l’ànim del moviment republicà, el retorn del president legítim a la Casa de la República ha despertat l’ànim de victòria que durant aquests mesos ha restat amagat per la sensació de desorientació.



En l’acte oficial de benvinguda de Puigdemont, el president legítim ha esperonat el republicanisme a no defugir la lluita: “La llibertat que anhelem, la que lluitem i lluiteu, comença per exigir la llibertat dels nostres companys empresonats. No hi ha ni un sol motiu judicial i polític que justifiqui que són un minut més a la presó”.