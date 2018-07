[Vídeo] Les clavegueres de l’estat sopen amb Llarena i han de sortir per cames

Última actualització Diumenge, 29 de juliol de 2018 19:35 h

El magistrat fa gala de la separació de poders sopant amb el germà de l'ideòleg de l'Operació Catalunya, Alberto Fernández Díaz

El jutge que va encetar la repressió contra els líders republicans que resten presos i exiliats, Pablo Llarena, no és benvingut a l’Empordà.

Aquesta és una de les conclusions que es pot extreure després de fer-se públics els vídeos on es pot veure com el jutge del Suprem marxa del restaurant on estava sopant amb el germà de l’ideòleg l’Operació Catalunya i ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.