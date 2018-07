[Vídeo] Puigdemont s’emociona en directe quan Palafrugell li dedica el ‘Tot el poble cantarà’

Tant és així que ahir el municipi de Palafrugell li va dedicar el cant de ‘Tot el poble cantarà’, himne revolucionari de la pel·lícula d’Els Miserables i adaptat a Catalunya que ahir, en aquesta ocasió, va emocionar el president Puigdemont que seguia en directe per la pantalla l’acte.

El retorn del president legítim, Carles Puigdemont, a Bèlgica ha esperonat l’ànim d’una part del republicanisme que veu en la seva victòria judicial el primer pas cap a la sortida de la presó dels presos i preses polítiques, així com el retorn dels exiliats i exiliades polítiques.

