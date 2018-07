Boya es pregunta si els republicans volen dividir l'independentisme

Boya però no s’ha quedat aquí i demana ser honestos i demana a ERC reconèixer qui va proposar el referèndum. “Però clar, aleshores l’assessor demanava ‘pit i collons’, no fos cas que la gent pensés que ERC saltava del vaixell abans que PDeCAT”, piulava la ‘cupaire’, referint-se a l’assessor dels republicans Sergi Sol i a un article que publica a El Nacional sota el títol “Doncs desobeïm”.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal