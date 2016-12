[Vídeo] Crida perquè el Pol de Merlí desitgi la independència #PolMerlíxlaIndependència

Dijous, 22 de desembre de 2016 05:00 h

Carlos Cuevas rodejat d'estelades



Aquest Cap d'any, Tv3 ha apostat per dos dels joves actors de la sèrie Merlí per a presentar les campanades. Elisabet Casanovas, la Tània, i Carlos Cuevas, el Pol.

Curiosament, Carlos Cuevas, que encarnava el nen rosset de Ventdelplà, ja va ser present al show de final d'any del 2005 a TV3 que es va fer a Breda. Llavors, amb 10 anys, va desitjar que el Barça guanyés la Champions, tota una proesa en aquell moment, ja que l'equip català només en tenia una. El desig es va fer realitat. Ara, Cuevas ha promès que tornarà a demanar un desig sense especificar quin.

Davant de l'èxit de l'anhel de l'actor que es va fer realitat, el món independentista clamarà perquè desitgi per aquest 2017 que Catalunya esdevingui independent.

I no és un disbarat coneixent la ideologia de Cuevas, que ha demostrat ser un ferm defensor de la independència com ho exemplifiquen les seves col·laboracions amb la causa: va fer un vídeo de la Cadena Humana del 2013 per a l'ANC , ha fet tuits desacomplexadament independentistes i antiborbònics i s'ha fotografiat sense por amb estelades.

Així doncs, directe!cat inicia un hashtag #PolMerlíxlaIndependència per encoratjar al jove actor a dir en antena i davant de tota Catalunya que el seu afany ideal per al nou any és que Catalunya pugui, per fi, ser lliure.