El Govern no descansa per Nadal

En plenes festes nadalenques la conselleria d’economia del vicepresident Junqueras no descansa. Si aneu aquests dies de compres a Barcelona i passeu per Rambla Catalunya tocant a Gran Via us podeu trobar amb alguna agradable sorpresa con li va passar a l`amic Joan, lector del directe!cat.Ahir a la tarda caminant per una Rambla Catalunya plena de gent va quasi xocar amb els dos negociadors de la CUP dels pressupostos que sortien del portal de la Conselleria d’Economia.Segons ens diu en Joan, els diputats cupaires, Benet Salellas i l Eulàlia Reguant no feien mala cara. el que li ha fet augmentar l’ optimisme a l amic lector en el sentit que aquest cop tindrem pressupostos.Esperem que l’optimisme del nostre amic lector sigui veritat i les negociacions nadalenques entre el govern i la CUP arribin a bon port. Encarrilaríem el camí cap al referèndum a tota maquina. Sens dubte seria un bon regal de reis per a tota la ciutadania partidària de la democràcia i una mala notícia pels que li tenen pànic.