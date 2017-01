Per què ha tardat tant el Baròmetre de BCN?

Si l'any passat es va publicar el Baròmetre el 30 de desembre, enguany s'han decidit unes dates entre Cap d'Any i Reis per a què passi més desapercebut. Caldrà estar, atents, doncs, a les intencions de vot dels comuns i a les valoracions dels líders dels partits amb representació a l'Ajuntament, que ens podrien esclarir l'entrellat de tot plegat.

Podria ser que els resultats no serien favorables al govern i als comuns, un fet que podria haver retardat la publicació del Baròmetre. A més, cal recordar que fa uns dies enrere els comuns van dur a terme la primera conferència sobre el nou partit que Ada Colau i Xavier Domènech estan elaborant.

El Baròmetre de Barcelona, que es fa semestralment, fa setmanes que està enllestit. Es va confeccionar a finals de novembre i es va acabar a mitjans de desembre. Però, per algun motiu desconegut, l'Ajuntament de Barcelona no l'ha volgut fer públic fins avui. A les 12.30 hores, el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, presentarà els resultats del Baròmetre Semestral de Barcelona, corresponent al mes de desembre 2016.

