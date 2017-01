Colau corona Basté

Divendres, 6 de gener de 2017 05:00 h

El regal de reis de l’alcaldessa de Barcelona al Grup Godó ha estat coronar Jordi Basté. El periodista, director i presentador d''El món a RAC1' ha encarnat a sa majestat el Rei Gaspar a la cavalcada de Reis de Barcelona d’aquest dijous. Un privilegi per a pocs escollits a dit.A un govern que predica la transparència i la democràcia radical, caldrà demanar-li que expliqui quin ha estat el criteri i com s’ha dut a terme la decisió de coronar a un dels presentadors estrella de la ràdio privada de Catalunya.D’altra banda, el paper de Rei d'orient Melcior l’ha interpretat el tinent d’alcalde d’Empresa i Cultura de Barcelona, Jaume Collboni, que en el seu discurs ha esperonat als petits a contribuir a aturar el canvi climàtic, a reciclar els residus i utilitzar el transport públic, a més, de recomanar-los que no s’oblidin de demanar bicicletes per a ells i els pares. Recordem que el també líder del PSC de Barcelona, va carregar contra l’ANC de Vic considerant que la idea de promocionar l’ús de fanalets independentistes “està fora de lloc” i va demanar que “no es polititzi una festa infantil”.