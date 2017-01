Carrero Blanco, l'astronauta

Si no vols brou, té dues tasses.

Doncs se li ha girat feina a la fiscalia de l'Estat perquè durant uns dies la Wikipedia, tant en castellà com en anglès, algú va modificar-ne el contingut i apareixia publicat que Luis Carrero Blanco era, de professió, astronauta. Ja ha estat esborrat. Cal recordar que el que havia de ser el successor de Francisco Franco va ser assassinat per ETA amb un cotxe bomba que el va fer saltar pels aires. Es van trobar trossos de ferralla als terrats dels edificis.

Gerard Sesé @gerardsese - La fiscalia demanava presó per a Cassandra , una noia transgènere que havia fet acudits sobre Carrero Blanco al seu perfil de Twitter. Alguns exemples: "Kissinger li va regalar a Carrero Blanco un tros de la lluna, ETA li va pagar el viatge" o "Carrero Blanco també va tornar al futur amb el seu cotxe?". Segons el fiscal, ha comès un delicte d'humiliació a les víctimes del terrorisme i assegura que els tuits suposen "enaltiment del terrorisme".

