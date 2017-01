El nou partit d'Ada Colau neix tort

Dimarts, 24 de gener de 2017 05:00 h

L'embrió del nou partit d'Ada Colau ja està registrat al Ministeri de l'Interior espanyol. La nova formació que encara no s'ha materialitzat ja acumula polèmiques com l'ús exclusiu del català menyspreant l'occità o oblidant l'esperit de ruptura amb el règim del 78 per "activar processos constituents que reforcin mútuament tant a Catalunya com Espanya".