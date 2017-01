Una alcaldessa amb un Gaudí?

Dissabte, 28 de gener de 2017 05:00 h

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Comparteix Tweet

URL curta





Política i show són dos conceptes molt relacionats. No és la primera vegada que actors reconeguts acaben al món de la política. De fet, un excel·lent polític necessita tenir un bon domini de l'espai, presència escènica i do de paraula. Ha d'estar acostumat a parlar davant de públic i, fins i tot, ha d'aconseguir mentir i que no se li noti.

Ara, però, estem davant d'una situació força excepcional. Que un polític en actiu guanyi un premi cinematogràfic. I és que a la gala dels IX Premis Gaudí que es donaran demà diumenge l'alcaldessa està nominada. La pel·lícula que porta aquest nom, 'Alcaldessa', i que és una oda a Colau i un exercici d'hora i mitja de duració d'exaltació i de culte a la figura de la catalana, està nominat a obtenir un guardó en la categoria de millor documental.

Les altres pel·lícules nominades són 'Bigas x Bigas', dirigida per Bigas Luna, 'Priorat', dirigida per David Fernández i 'Sexe, maraques i chihuahues', escrita i dirigida per Diego Mas Trelles. La guanyadora és... l''Alcaldessa'.