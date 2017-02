L’enquesta telèfonica de Ciudadanos que qüestiona Arrimadas

Dimecres, 15 de febrer de 2017 05:00 h

És ben sabut que els partits polítics tenen un ull posat al dia a dia i un altre a les properes eleccions, cosa que els porta a manejar enquestes internes d’intenció de vot. Ciudadanos, però, va un pas més enllà i està duent a terme un sondeig telefònic preguntant sobre la fiabilitat d’Inés Arrimadas, segons explicat una lectora de directe!cat. Volen saber quina fiabilitat té, o és que no es fien d’ella com a cap de l’oposició a Catalunya i estan pensant en un recanvi pels propers comicis, aprofitant que l’han feta portaveu de l’executiva a nivell espanyol?



La lectora explica que l’enquestadora va dir-li que trucava de la suposada empresa d’enquestes ‘infoactualidad’ i que el qüestionari era d’“actualitat política”. En cap moment li va dir que trucava per encàrrec de Ciudadanos, però se li va veure el llautó molt aviat. Abans, però, li va preguntar a qui va votar tant a les últimes eleccions catalanes com espanyoles i a qui votaria en els propers comicis al Principat o a l’Estat. A més, també es va interessar sobre si la persona era de dretes o d’esquerres, si era independentista, i si se sentia més aviat catalana o espanyola. També va demanar l’opinió al voltant del referèndum, donant tres opcions:



1. Vull que se celebri i votaré Sí



2. Vull que se celebri i votaré No



3. No vull que se celebri



Acabades les qüestions per encasellar la potencial electora, tot va girar entorn Ciudadanos i, sobretot, la cara visible a Catalunya. “Quina opinió li mereix C’s? De l’1, els votaria, al 4, no els votaria mai”. O bé: “L’equip de Ciudadanos a Catalunya és bo o dolent?”. O bé: “Creu que Ciudadanos està preparat per a governar Catalunya?”. La pròpia Arrimadas deia diumenge passat que sí. No obstant, la formació no ostenta ni una alcaldia a Catalunya, ni forma part del govern a cap comunitat autònoma espanyola.



Ara bé, el gruix de l’enquesta va girar al voltant d’Arrimadas: “Vostè creu que Inés Arrimadas està més a l’esquerra del seu partit, o bé més a la dreta?”. “La veu molt o poc als mitjans de comunicació?”. “És renovadora?”. “És un referent de l’oposició?”. “Com la veu com a cap de l’oposició?”. “És una persona dialogant?”. I, per últim... “És Inés Arrimadas una persona fiable?”. El fet d’impulsar la pròpia enquesta potser ja respon la pregunta per part de qui ha impulsat aquesta investigació sociològica.