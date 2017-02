Alerta amb una gran estafa, i espanyolista!

Dimecres, 22 de febrer de 2017 05:00 h

Molts dels lectors del directe!cat segur que se sentiran interpel·lats per aquesta història, ja sigui per una o una banda. Segur que molts dels que ara tenen els ulls davant la pantalla o el mòbil han patit el que se'n diu 'assetjament telefònic' per part d'alguna empresa de televenda. La pitjor, sense dubte, és l'estafa de l'Euromillones.

Les empreses de màrqueting agressiu usen l'Euromillones com a esquer d'una gran estafa: primer de tot, la trucada comença explicant que has tingut la sort de ser seleccionat i t'han de fer una pregunta. Després, et venen la moto sobre que si jugues amb ells a l'Euromillones, tindràs premi segur. Ep, sol ser cert, premis de 2 o 3 euros quan n'has jugat 50.

Davant de l'estafa evident i repetitiva, molta gent ja no pica. Així que un lector del directe!cat, en Jaume, ens ha explicat que tot just ahir al migdia va rebre una d'aquestes trucades al telèfon fix. "Es va identificar com a David". L'home explica que amablement li va dir que no hi estava interessat i ho va fer en català. La resposta va ser "porqué me hablas en indio?".

La incredulitat del nostre seguidor va anar acompanyada de penjar el telèfon. Al cap de pocs segons, el mateix David va tornar a trucar i va començar "a fer burla amb una tirallonga insultant en català. Una cosa que tenia apresa tipus 'setge jutges...' fotent-se'n. Com si jo parlés anglès amb accent americà imitant el Pato Donald" explica en Jaume que va penjar immediatament.

Però no va acabar aquí la cosa. El teleoperador va tornar a fer una tercera trucada: "no l'he deixat parlar i l'he engegat a la merda" narra en Jaume. En penjar, però, el telèfon sonà per quarta vegada. Una trucada que ja en Jaume va deixar sonar sense respondre.

Una gran estafa i espanyolista!