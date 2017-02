Dijous, 23 de febrer de 2017 05:00 h

El Grup Godó somia i somia amb la tercera via, desapareix Duran, Navarro i la resta de polítics que la representen, però el Conde insisteix que insistirà fins a l'infinit. Però malgrat el Grup Godó la tercera via és impossible, però és tanta la desesperació que han llençat tot el potencial periodístic del grup per la finestra del darrer pis de l'edifici Godó.



La mal anomenada exclusiva de la Lola Garcia sobre la trobada "secreta" de Rajoy i Puigdemont ha despertat avui Catalunya, diem mal anomenada ja que més que una exclusiva és una simple filtració del vell periodisme. Una filtració que feia fregar les mans a les estrelles mediàtiques del Grup Godó.



Fins i tot el programa líder de la ràdio del matí, 'El món a RAC 1' ha anunciat una compareixença extraordinària del president Puigdemont per confirmar la bona nova de la Lola Garcia, però sorpresa! Ni compareixença extraordinària ni confirmació, i de cop l'emprenyada del Basté i el Cuní, les seves previsions d'oracles divins han fallat, Puigdemont i Junqueras junts i més forts que mai camí del referèndum.