Els Amics de les Arts plagien Coldplay?

Els Amics de les Arts estan en plena promoció del seu últim CD, "Un estrany poder". A la producció hi ha deixat empremta en Tony Doogan, un escocès que ha treballat als discos d'artistes com Belle and Sebastian, Mogwai, David Byrne, Super Furry Animals, Teenage Fanclub o Snow Patrol.

Els Amics de les Arts expliquen que volien experimentar 'noves fórmules i sonoritats' però Doogan els va dir que millor no canviar res i per contra millorar el que ja feien. Decisió segurament encertada. Cal agrair al grup que dediqui una cançó als mateixos components de la banda: "El seu gran hit" on accepten que les lletres són repetitives, sempre fan el mateix i només usen 4 acords. Si ho diuen ells mateixos...



El problema ha sorgit amb un tema d'aquest nou CD que és pot considerar com un calc de principi a fi del famós i exitós tema 'Fix You' de Coldplay. Primer de tot, l'estructura de la cançó és idèntica: la cançó comença suau amb un sol instrument i la melodia. A poc a poc, la cançó va creixent fins a tenir una gran pujada èpica. Si els anglesos usen la guitarra elèctrica per fer alçar la cançó amb corxeres, Els Amics de les Arts ho fan amb la caixa de la bateria. A partir d'aquí, el bucle és amb la mateixa harmonia (acords) que el tema de Coldplay.

Una pista que el calc "podria ser conscient" és que a la cançó 'Una casa en venda' hi col·labora el Quartet Mèlt, últim guanyador del programa de TV3 'Oh Happy Day' on van cantar, justament, 'Fix You'. El quartet vocal, una de les millors formacions que existeix actualment al panorama de la música en català, tant en qualitat com en gust, interpretació i connexió amb el públic, queda totalment diluït. Malauradament, Els Amics de les Arts desaprofiten la col·laboració del Quartet Mèlt amb uns 'ahs ahs' molt de fons que amaguen el grup, com uns despistats que apareixen i desapareixen a la cançó sense pena ni glòria. Una llàstima.

A més, 'Fix You' acaba recuperant la intimitat del principi amb un final a piano i veu, igual que ho fa 'Una casa en venda'. Tal qual.

Cert és que només hi ha 7 notes i que tot el pop, especialment el de l'última dècada, cada cop s'assembla més. O potser és pura casualitat... De totes maneres, que el lector jutgi: aquí teniu 'Casa en venta' (Els Amics de les Arts ens pretenen fer creure que és un directe però el que sona és la pista del CD, només cal veure que la bateria no està sonoritzada) i més avall la cançó de Coldpalay 'Fix you' que mescla la gravació del CD amb un directe real, aquest sí.