La Caixa fa el Madrid més culer de la història

Ara fa uns dies explicàvem que La Caixa ha arribat a un acord per a ser el banc oficial del Reial Madrid i a ser-ne patrocinador. L'acord, de moment, s'allargarà fins al 2020. El problema és que La Caixa no serà, almenys d'entrada, l'únic patrocinador oficial del club espanyol i, per tant, se li ha de buscar un espai en l'equipació blanca dels 'merengues'.Ara mateix la part frontal és per Fly Emirates, del magnat àrab. Per tant, hi ha molts números que el logo de CaixaBank acabi a l'esquena de les samarretes. A la part superior hi ha el nom de cada jugador, al centre el dorsal i, d'aquesta manera, només quedaria lliure la part inferior de la samarreta. Però aquest espai té un greu problema: és obligatori que els jugadors entrin al camp amb la indumentària per dins dels pantalons. D'aquesta manera, l'únic lloc que queda disponible és el cul. Fonts de l'entitat han fet saber ael logo de podria acabar estampat sobre les natges de Benzema o sobre el pompis de Sergio Ramos o del cul arromangat de Cristiano Ronaldo.D'aquesta manera, La Caixa convertiria el Madrid en el més culer de la història, el primer camp de futbol en el qual jugava el Barça, situat en el carrer Indústria de Barcelona, no tenia graderies. Els aficionats, doncs, s'asseien a la part alta del mur que envoltava el camp, de manera que la gent que caminava pel carrer en un dia de partit, tan sols veia una filera de culs.