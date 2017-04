Una dona in'compresa' a la Guardia Civil

Dimarts, 11 d'abril de 2017 05:00 h

Una dona del cos de la Guardia Civil ha denunciat al seu superior per a obrir-li un expedient. El motiu? Va haver d'anar un moment al lavabo per posar-se una compresa just quan li va baixar la regla de manera sobtada mentre estava en un punt de control. Justament en aquell moment, tal com confirma el seu company del cos, un superior va aparèixer a fer una supervisió i quan va veure que la dona tornava sense permís la va escridassar. Quan la dona va explicar els motius, el tinent va etzibar-li: "A mí no me cuentes milongas, vas al baño antes o después del punto de control pero no durante".

La situació ara mateix ja està en mans de la justícia després que la dona hagi denunciat el seu superior. Però lluny de rectificar o demanar disculpes, el tinent de la Guardia Civil ha expedientat la dona en conèixer la denúncia per "inexactitud del compliment de les ordres rebudes".

Els cossos de seguretat espanyola mostren, un cop més, ser un cau de masclisme. Justament, fa poc, saltava la notícia el nomenament d'Agustín Conde, a favor de tesis d'odi homosexual, com a nou Secretari de Defensa de l'Estat espanyol fet que agreuja l'homofòbia a l'exèrcit.

Un fet impensable als cossos de seguertat de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han demostrat posar en pràctica les seves polítiques d'igualtat i respecte al col·lectiu LGTB. Com per exemple, el cas de Marta Reina, una tinent dels Mossos transsexual que desenvolupa la seva feina sense problemes.