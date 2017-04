La bandera que voldrien els comuns

Per il·lustrat quina hauria de ser la bandera d'aquesta "realitat" tan sonada tan ambigua, el que els comuns descriuen com una república dins de la monarquia espanyola amb fraternitat amb tots els pobles d'Espanya, l'usuari de Twitter Cojo de Lepanto s'ha empescat el següent collage que intenta representar-ho tot. Amb encert i ironia aquí la teniu:

