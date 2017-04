La mirada d'amor de Màrius Carol

Hi ha mirades que maten, n'hi ha que emocionen i d'altres... que són tan cursis que fan pena. És el cas de Màrius Carol que no pot amagar el seu amor carrincló i apegalós cada cop que es reuneix amb Soraya Sáenz de Santamaría. Així ho demostra aquesta foto, que ho diu tot. El Conde de Godó presideix la llotja del seu torneig de tennis. A una banda, la vicepresidenta del govern espanyol, a l'altra Íñigo Méndez de Vigo, Ministre d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya i, a la segona grada el director de La Vanguardia.

