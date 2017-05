Ciudadanos a la llotja del Bernabéu

Divendres, 5 de maig de 2017 05:00 h

El partit d'Albert Rivera s'ha acomodat ben ràpidament i ja se sent còmode entre la casta. És conegut que la política espanyola es decideix en els partits del Reial Madrid, concretament a la llotja del seu estadi, el Santiago Bernabéu.

Tal com ha explicat elcondifencial.com, hi havia fins a 4 representants de Ciudadanos a les grades 'VIP' del Bernabéu. Ignacio Aguado, portaveu a l'Asamblea de Madrid, i el número dos de la cambra autonòmica madrilenya César Zafra. També hi havia José Manuel Villegas, secretari general de la formació i número dos del partit i, oh sorpresa, Fernando de Páramo secretari de Comunicació i diputat al Parlament de Catalunya.

La presència del català encara té més 'conya' si repesquem un tuit seu de fa 4 anys, quan Ciudadanos no tocava tant de poder: "Siempre aborrecí el politiqueo de los palcos de fútbol de Madrid y Barcelona".