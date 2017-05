Quina cara s’ha de recordar quan s’espera el metro durant 44 minuts?

Dimarts, 16 de maig de 2017 05:00 h

El tercer dilluns feiner consecutiu de vaga al metro de Barcelona s’ha tornat a saldar amb llargues esperes en atapeïdes andanes, amb un temps màxim calculat entre combois de 44 minuts entre les deu i dos quarts d’onze de la nit. I què pot fer el passatger per entretenir-se mentre li surten arrugues tot anhelant veure els dos focus d’un metro a l’horitzó dins el túnel?Una iniciativa anònima recomana pensar en la cara d’Ada Colau –concretament, en el seu rostre de gresca esbojarrada que apareix en el vídeo de la cançó del ‘Run Run’–. La idea s’ha difós mitjançant adhesius que s’han pogut veure a màquines validadores de bitllets de diverses estacions de la xarxa de metro.La cara de la presidenta de TMB i regidora de Barcelona en Comú, Mercedes Vidal, és un dels rostres que amb tota probabilitat també hauran passat pel cap a milers d’usuaris. Amb tot, en última instància és la de l’alcaldessa la que potser s’hauria d’imposar, com a mínim tenint en compte que ella era qui, com a líder activista, es manifestava contra la “màfia” de TMB el 2014. Ara, és clar, ja no és una líder activista, sinó una alcaldessa.