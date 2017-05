Movistar vol cobrar amb galls d'indi?

Dissabte, 27 de maig de 2017 05:00 h

Les traduccions automàtiques poden jugar molt males passades. N'hem tingut exemples a El Periódico i a La Vanguardia, que publiquen les seves edicions originalment en castellà i les versions en català estan traduïdes per una màquina.

Però encara més esperpèntic ha estat comprovar com Movistar Sèries també deu tirar de programes automàtics per a oferir els seus subtítols en català. Un cop més, l'original no es tradueix de l'anglès sinó del castellà, que sí que deu haver estat fet per un humà. El resultat ofereix moments com aquests, que ha detectat l'expert en series de televisió Àlex Oliva.

Potser, si Movistar hi posa tan poca cura amb els subtítols en català, fóra bo que comencés a cobrar a Catalunya no amb diners sinó amb galls d'indi.