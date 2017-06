Espanya ja prepara l'ambaixada a Catalunya?

Des de fa un parell de mesos que la delegació del govern espanyol a Catalunya situada al Carrer Mallorca amb Roger de Llúria està amagada. Unes obres que han acabat per a tapar tot l'edifici. La planificació de les tasques de remodelar el recinte i la façana, si s'allarguen fins passat l'1 d'octubre, ja podrien anar enfocades a convertir-la en la nova ambaixada espanyola a Catalunya, sent un dels pocs actius de l'Estat que podrà mantenir convertint l'actual seu de la delegació del govern de l'Estat al principat en el primer consolat de la Catalunya independent.

