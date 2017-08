El vídeo que destrossa l'argument de les garanties

Divendres, 11 d'agost de 2017 05:00 h

Els comuns, els de Podemos, EUiA, ICV i totes les sigles i formacions, grups i grupuscles que es troben dins d'aquesta "nova esquerra" basen el seu argumentari per a no donar suport al referèndum de l'1 d'octubre en què "no hi ha garanties suficients per a celebrar-lo". L'equilibri que han de fer amb Espanya per a no perdre vots els torna a intentar no definir-se i "la falta de garanties" semblava una bona teranyina per evitar el debat del 'Sí' i el 'No' i alhora deixar contents els veïns espanyols.

L'11 i 12 de febrer de 2017, durant la segona assemblea estatal de Podem, Vistalegre 2, un membre de la formació lila destapava que la Comissió de Garanties del partit té més de 80.000 casos sense resoldre, davant de la cara d'espant de Pablo Echenique. El moment és sublim i demoleix qualsevol argumentació que puguin fer els comuns sobre les garanties.