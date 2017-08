L'estelada com a reclam a Costa d'Ivori

Dimarts, 15 d'agost de 2017 05:00 h

Una catalana que ha viatjat per Àfrica va captar aquesta imatge a la ciutat d'Abidjan, al país Costa d'Ivori. Adalaisa, que penja les fotos dels seus viatges a Instagram (molt bones, per cert), ha explicat que la foto va ser feta des del cotxe i es pot veure una gran botiga amb la senyera i l'estelada. La intrèpida catalana explica que es tractava d'una espècie de ferreteria. Una 'quincaillerie' que usa el Barça i l'estelada com a reclam per atreure més clients.