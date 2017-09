Divendres, 8 de setembre de 2017 13:00 h

El procés fa trempar. El referèndum ja està convocat i un dels herois que ho ha fet possible ha estat Carles Puigdemont, sense menystenir el Govern i la gent que l'ha empès. Però avui fem referència al president perquè la seva figura s'ha guanyat la confiança i admiració de la gent durant el seu curt mandat. I no només inspira la lluita del poble per a la seva llibertat i encoratja els ciutadans catalans a creure possible la seva emancipació sinó que, també, arriba a l'extrem d'excitar, textualment, algun català.

És el cas de l'actor i productor porno Toni Ribas. Ha penjat al seu perfil de Twitter un fragment d'una de les seves últimes creacions audiovisuals. Com no podia ser d'una altra manera, practica el coit amb una altra actriu porno. El fet més curiós és que, en un moment donat, duran la conversa (molt bàsica, entre gemecs) Riba li demana a l'actriu Veruca James que digui 'Puigdemont' per encara excitar-lo encara més. L'actriu americana, de Chicago, no ho acaba d'entendre i entre riures acaben arribant a l'orgasme més independentista mai vist.