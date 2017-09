1-O: Tu ets la notícia!

És per això que hem habilitat uni unamb el següent númeroon ens podeu enviar les últimes hores als col·legis electorals, durant la votació, durant el trajecte a votar i, en definitiva, com viviu aquest dia històric que pot esdevenir el principi de la República catalana.

Quan falten poques hores de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, les notícies muten de manera frenètica i en passen arreu del territori. És per això que directe!cat vol que durant demà dissabte, diumenge i el mateix dilluns, els nostres lectors es converteixen en els missatgers dels esdeveniments que succeeixin per tot el Principat.

