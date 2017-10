El premi més calent als Mossos i Bombers per combatre la repressió i violència de l'estat l'1-O

Dimecres, 4 d'octubre de 2017 17:30 h

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Cartell promocional del Saló Eròtic de Barcelona Comparteix Tweet

URL curta





Si la celebració del referèndum del passat diumenge va elevar algú a la categoria d'heroi, aquests van ser sense dubte els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat. Ambdós col·lectius van fer tot el que van poder per a que la jornada transcorregués amb normalitat i es van oposar en primera persona a la violència i la força injustificada que la policia espanyola va exercir contra ciutadans pacífics que només volien exercir el seu dret a vot. Alguns, fins i tot van rebre en lloc dels votants els cops de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.



Una gesta que segur que ambdós cossos van fer sense esperar res a canvi però que el Saló Eròtic de Barcelona els ha volgut retornar oferint-los l'entrada gratuïta a l'esdeveniment que es celebra del 5 al 8 d'octubre al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron. L'espot sobre el saló difós la setmana passada ja denunciava la "repressió i censura" de l'Estat i els organitzadors del Saló ara lamenten la "injustificable brutalitat policial" exhibida per la Guàrdia Civil i per la policia espanyola durant el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. A parer dels organitzadors, la violència "no és mai justificable", i menys, afirmen, "quan s’exerceix contra la població civil, desarmada i pacífica".







A banda, el Saló Eròtic ha tingut un record per als voluntaris, membres d'entitats i ciutadans de totes les edats i condicions "que van prendre els carrers per oposar-se a la repressió i protegir els seus drets".