Per què LV i Quico Sallés van partir peres?

Dijous, 19 d'octubre de 2017 05:00 h

Ara fa unes setmanes una notícia sorpresa majúscula removia el món del periodisme català. Quico Sallés saltava de La Vanguardia digital de cop i volta i aterrava a elMón.cat per a tornar a col·laborar amb Salvador Cot i el seu grup comunicatiu.

L'anunci de la seva marxa de La Vanguardia digital es va fer discretament i no van transcendir els motius del canvi. Segons ha pogut saber directe!cat, la línia editorial que abraça el Grupo Godó no era partidària de seguir mantenint en nòmina un independentista declarat i desacomplexat com ho és en Quico Sallés. Hi havia nervis i van trobar una excusa per a poder arribar a un acord mutu i permetre a Sallés anar a elMón. Li van comunicar que no havia agradat gens que el periodista hagués aparegut a TV3 fent mofa dels cossos de policia espanyols, ja que va fer tota una secció al programa Preguntes Freqüents del dissabte a la nit amb un tricorni de la Guardia Civil per barret. Aquí el moment: